Molsheim

Sophrologie en pleine nature

Rue des Étangs Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-10 09:30:00

fin : 2026-07-10 11:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11

Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même.

Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même.

Au programme

Relaxation

Détente

Reconnexion à soi

Réservation obligatoire par telephone

Possibilité d’organiser un autre créneau sur demande.

Séances individuelles également disponibles sur rendez-vous.

La séance ayant lieu en extérieur, elle sera annulée en cas de mauvais temps.

À bientôt pour ce moment de détente en pleine nature. .

Rue des Étangs Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 84 31 91 massagebienetrefrederique@gmail.com

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English :

Treat yourself to a break to relax and reconnect with yourself.

L’événement Sophrologie en pleine nature Molsheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig