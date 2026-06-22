Sophrologie en pleine nature Molsheim
Sophrologie en pleine nature Molsheim vendredi 10 juillet 2026.
Molsheim
Sophrologie en pleine nature
Rue des Étangs Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11
Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même.
Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même.
Au programme
Relaxation
Détente
Reconnexion à soi
Réservation obligatoire par telephone
Possibilité d’organiser un autre créneau sur demande.
Séances individuelles également disponibles sur rendez-vous.
La séance ayant lieu en extérieur, elle sera annulée en cas de mauvais temps.
À bientôt pour ce moment de détente en pleine nature. .
Rue des Étangs Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 84 31 91 massagebienetrefrederique@gmail.com
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English :
Treat yourself to a break to relax and reconnect with yourself.
L’événement Sophrologie en pleine nature Molsheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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