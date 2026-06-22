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Sophrologie en pleine nature Molsheim

Sophrologie en pleine nature Molsheim vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Rue des Étangs
Ville
67120 Molsheim
Département
Bas-Rhin
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Molsheim

Sophrologie en pleine nature

Rue des Étangs Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 11:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11

Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même.
Offrez-vous une parenthèse de détente et de reconnexion à vous-même.

Au programme  
Relaxation
Détente
Reconnexion à soi

Réservation obligatoire par telephone

Possibilité d’organiser un autre créneau sur demande.
Séances individuelles également disponibles sur rendez-vous.

La séance ayant lieu en extérieur, elle sera annulée en cas de mauvais temps.

À bientôt pour ce moment de détente en pleine nature.    .

Rue des Étangs Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 84 31 91  massagebienetrefrederique@gmail.com

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English :

Treat yourself to a break to relax and reconnect with yourself.

L’événement Sophrologie en pleine nature Molsheim a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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