Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès
Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès samedi 27 juin 2026.
Arès
Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde !
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Retrouvez-nous à l’esplanade Dartiguelongue pour une capsule temporelle écrivez une lettre à qui vous voulez, nous l’enverrons dans dix ans !
Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Animations sont gratuites sur inscription www.mediatheque-ares.fr ou au 05 57 70 45 80. .
3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
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English :
L’événement Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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