Arès

Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde !

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Retrouvez-nous à l’esplanade Dartiguelongue pour une capsule temporelle écrivez une lettre à qui vous voulez, nous l’enverrons dans dix ans !

Tout public Gratuit.

Inscription obligatoire.

Animations sont gratuites sur inscription www.mediatheque-ares.fr ou au 05 57 70 45 80. .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

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English :

L’événement Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès