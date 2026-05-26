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Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès

Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès

Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès samedi 27 juin 2026.

Adresse : 3 Avenue du Commandant l'Herminier

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Arès

Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde !

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

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Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Animations sont gratuites sur inscription www.mediatheque-ares.fr ou au 05 57 70 45 80.   .

3 Avenue du Commandant l’Herminier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

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English :

L’événement Partir en livre la médiathèque déménage au festival regarde ! Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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