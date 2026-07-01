UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Criel-sur-Mer

Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

samedi 18 juillet 2026 · Manoir de Briançon · Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Manoir de Briançon
Adresse
Médiathèque
Ville
76910 Criel-sur-Mer
Département
Seine-Maritime
Tarif

Criel-sur-Mer

Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Lecture et activité sur Ptit Loup , le célèbre petit héros d’Orianne Lallemand et Eleonore Thuillier (Editions Auzou).
Durée 1h30 | De 4 à 7 ans | Sur inscription
Gratuit   .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28  bibliotheque@criel-sur-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup

L’événement Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Criel-sur-Mer (Seine-Maritime)