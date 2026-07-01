Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Criel-sur-Mer

Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Lecture et activité sur Ptit Loup , le célèbre petit héros d’Orianne Lallemand et Eleonore Thuillier (Editions Auzou).

Durée 1h30 | De 4 à 7 ans | Sur inscription

Gratuit .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

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English : Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup

L’événement Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers