Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup Manoir de Briançon Criel-sur-Mer
samedi 18 juillet 2026 · Manoir de Briançon · Criel-sur-Mer
Informations pratiques
Criel-sur-Mer
Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 16:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Lecture et activité sur Ptit Loup , le célèbre petit héros d’Orianne Lallemand et Eleonore Thuillier (Editions Auzou).
Durée 1h30 | De 4 à 7 ans | Sur inscription
Gratuit .
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr
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English : Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup
L’événement Partir en livre Lecture et activité P’tit Loup Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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