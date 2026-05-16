PARTIR EN LIVRE Lecture Le Quillio
PARTIR EN LIVRE Lecture Le Quillio vendredi 17 juillet 2026.
Le Quillio
PARTIR EN LIVRE Lecture
EHPAD Le Cosquer Le Quillio Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Lecture .
EHPAD Le Cosquer Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement PARTIR EN LIVRE Lecture Le Quillio a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Bretagne Centre
À voir aussi à Le Quillio (Côtes-d'Armor)
- Sons de Bretagne & d’ailleurs de l’Oust à Guerlédan Le Quillio 9 juillet 2026
- Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le bourg Le Quillio 10 juillet 2026
- Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le bourg Le Quillio 17 juillet 2026
- Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le bourg Le Quillio 24 juillet 2026
- Visite guidée Eglise Notre-Dame-de-la-Délivrance Le bourg Le Quillio 31 juillet 2026