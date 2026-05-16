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PARTIR EN LIVRE Lecture Le Quillio

PARTIR EN LIVRE Lecture Le Quillio vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : EHPAD Le Cosquer

Ville : 22460 Le Quillio

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Quillio

PARTIR EN LIVRE Lecture

EHPAD Le Cosquer Le Quillio Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Lecture   .

EHPAD Le Cosquer Le Quillio 22460 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 56 

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Lecture Le Quillio a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme Bretagne Centre

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