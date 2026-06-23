Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère
Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère vendredi 3 juillet 2026.
Le Boupère
Partir en livre Nos petits et grands héros
20 Rue de la Marne Le Boupère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-07-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le festival du livre jeunesse revient pour une 12e édition !
Au programme
Matinée des tout-petits (0-3 ans) spectacle, Bébés lecteurs, atelier bricolage, motricité, ventre de livres d’occasion, cabanes lecture.
Après-midi jeunesse vente de livres d’occasion, atelier bricolage, raconte-moi une histoire, jeu de piste sur les super-héros, jeux de société, projection de court métrages…
Restauration sur place. .
20 Rue de la Marne Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 14 23
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English :
The Children’s Book Festival is back for its 12th %E9dition!
L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges