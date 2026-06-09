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Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros Quai de l’esturgeon Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros Quai de l’esturgeon Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Quai de l'esturgeon

Adresse : Port de Saint Seurin

Ville : 17120 Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet

Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros

Quai de l’esturgeon Port de Saint Seurin Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-16

Partir en livre 12ème édition
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Quai de l’esturgeon Port de Saint Seurin Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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Partir en livre 12th edition

L’événement Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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