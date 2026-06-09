Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros Quai de l’esturgeon Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros Quai de l’esturgeon Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet mardi 7 juillet 2026.
Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet
Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros
Quai de l’esturgeon Port de Saint Seurin Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-16
Partir en livre 12ème édition
.
Quai de l’esturgeon Port de Saint Seurin Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Partir en livre 12th edition
L’événement Partir en Livres 2026 nos petits et grands héros Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
À voir aussi à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (Charente-Maritime)
- Soirée concert Ma’Zo’Li Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 13 juin 2026
- Soirée concert Ma’Zo’Li Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 11 juillet 2026
- Soirée concert Ma’Zo’Li Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 25 juillet 2026
- FestiVignobles 2026 au Domaine Le Champ des Vignes Jean du Voyage Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 7 août 2026
- Soirée concert Ma’Zo’Li Guinguette Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet 8 août 2026