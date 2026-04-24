Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Parc Tollemer Périers

Périers

Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers

Parc Tollemer 8 place du fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands, seul ou en groupe).

En mai, la ludothèque vous invite au Parc Tollemer, à Périers pour jouer ensemble en plein air. Si la météo est mauvaise, rendez-vous à la ludothèque. .

Parc Tollemer 8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52

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English : Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers

L’événement Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche