Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Parc Tollemer Périers

Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Parc Tollemer Périers

Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Parc Tollemer Périers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Parc Tollemer

Adresse : 8 place du fairage

Ville : 50190 Périers

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Périers

Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers

Parc Tollemer 8 place du fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands, seul ou en groupe).

En mai, la ludothèque vous invite au Parc Tollemer, à Périers pour jouer ensemble en plein air. Si la météo est mauvaise, rendez-vous à la ludothèque.   .

Parc Tollemer 8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers

L’événement Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à Périers (Manche)