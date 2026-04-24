Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Parc Tollemer Périers
Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Parc Tollemer Périers samedi 23 mai 2026.
Périers
Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers
Parc Tollemer 8 place du fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands, seul ou en groupe).
En mai, la ludothèque vous invite au Parc Tollemer, à Périers pour jouer ensemble en plein air. Si la météo est mauvaise, rendez-vous à la ludothèque. .
Parc Tollemer 8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52
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English : Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers
L’événement Party Ludo Jouons au parc Tollemer de Périers Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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