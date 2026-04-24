Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers
Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers lundi 20 juillet 2026.
Périers
Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade
Parc Tollemer Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 11:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Un moment de lecture à voix haute autour d’auteurs de la littérature jeunesse.
Une sélection de textes pour inviter à l’évasion et à la poésie, et prendre le temps de ralentir.
Une expérience paisible et nourrissante, à vivre ensemble.
Gratuit. Inscription conseillée. Durée 1h. Tout public, dès 5 ans. Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort. .
Parc Tollemer Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr
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English : Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade
L’événement Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
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