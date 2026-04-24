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Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers

Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers

Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Parc Tollemer

Ville : 50190 Périers

Département : Manche

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Périers

Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade

Parc Tollemer Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-20 11:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Un moment de lecture à voix haute autour d’auteurs de la littérature jeunesse.
Une sélection de textes pour inviter à l’évasion et à la poésie, et prendre le temps de ralentir.
Une expérience paisible et nourrissante, à vivre ensemble.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 1h. Tout public, dès 5 ans. Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort.   .

Parc Tollemer Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  culture@la-haye.fr

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English : Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade

L’événement Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche

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