Périers

Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade

Parc Tollemer Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 11:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Un moment de lecture à voix haute autour d’auteurs de la littérature jeunesse.

Une sélection de textes pour inviter à l’évasion et à la poésie, et prendre le temps de ralentir.

Une expérience paisible et nourrissante, à vivre ensemble.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 1h. Tout public, dès 5 ans. Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort. .

Parc Tollemer Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr

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English : Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade

L’événement Lecture enveloppante Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche