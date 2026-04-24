Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade Périers
Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade Périers jeudi 23 juillet 2026.
Périers
Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade
Bibliothèque de Périers Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Conférence vivante sur les effets des sons et des vibrations de la harpe. Découverte des apports des neurosciences sur ses fréquences et leurs bienfaits sur le corps et l’esprit. Un regard sur l’utilisation de la musique comme soutien doux, non invasif et non médicamenteux dans certains parcours de soin. Un temps également consacré à la dimension symbolique et mythologique de la harpe.
Gratuit. Inscription conseillée. Durée 2h. Tout public. .
Bibliothèque de Périers Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade
L’événement Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Périers (Manche)
- Itinéraire vélo / Périers Etang des Sarcelles Marchésieux Périers Manche 1 mai 2026
- Itinéraire vélo / Périers Saint-Martin-d’Aubigny Feugères Périers Manche 1 mai 2026
- De Tatihou au Mont-Saint-Michel Périers / Hauteville-sur-Mer Périers Manche 1 mai 2026
- Boucle vélo La Sèves et l’Holerotte Périers Manche 1 mai 2026
- Les chemins du Mont-Saint-Michel Chemin de Barfleur Périers Coutances Périers Manche 1 mai 2026