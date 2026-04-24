Périers

Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade

Bibliothèque de Périers Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Conférence vivante sur les effets des sons et des vibrations de la harpe. Découverte des apports des neurosciences sur ses fréquences et leurs bienfaits sur le corps et l’esprit. Un regard sur l’utilisation de la musique comme soutien doux, non invasif et non médicamenteux dans certains parcours de soin. Un temps également consacré à la dimension symbolique et mythologique de la harpe.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 2h. Tout public. .

Bibliothèque de Périers Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16

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English : Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade

L’événement Conférence sur la harpe Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche