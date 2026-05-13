Périers

Parcours de motricité

8 place du Fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:30:00

fin : 2026-06-26 11:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Parcours de motricité à refaire facilement à la maison

De 0 à 3 ans

Encadré par un animateur professionnel .

8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

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English : Parcours de motricité

L’événement Parcours de motricité Périers a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Ouest Centre Manche