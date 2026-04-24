Périers

Conte musical Brontë et Philémon Marion Bouyssonnade

Ecole publique de Périers Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Un conte musical épique sur l’amitié et la résilience, accompagné à la harpe et illustré en crankie box. Brontë et Philémon, deux enfants, transforment leur imaginaire en une grande aventure pleine de poésie et de créativité. Leur histoire nous emmène sur les traces des mythologies, jusqu’aux étoiles. Un voyage sensible et universel où l’amitié aide à chasser les nuages.

Gratuit. Inscription conseillée. Petite jauge. Durée 45 min. Tout public, dès 7 ans. Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort. .

Ecole publique de Périers Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16

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English : Conte musical Brontë et Philémon Marion Bouyssonnade

L’événement Conte musical Brontë et Philémon Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche