Petits cadeaux Pôle ComCom Périers

Périers

Petits cadeaux

Pôle ComCom 8 place du Fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:30:00

fin : 2026-06-12 11:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Fabrication de petits cadeaux pour les gens qu’on aime .

Pôle ComCom 8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

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English : Petits cadeaux

L’événement Petits cadeaux Périers a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche