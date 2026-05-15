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Petits cadeaux Pôle ComCom Périers

Petits cadeaux Pôle ComCom Périers vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Pôle ComCom

Adresse : 8 place du Fairage

Ville : 50190 Périers

Département : Manche

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Périers

Petits cadeaux

Pôle ComCom 8 place du Fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-06-12 11:30:00

Date(s) :
2026-06-12

Fabrication de petits cadeaux pour les gens qu’on aime   .

Pôle ComCom 8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62  animationfamille@cocm.fr

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English : Petits cadeaux

L’événement Petits cadeaux Périers a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche

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