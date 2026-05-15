Petits cadeaux Pôle ComCom Périers
Petits cadeaux Pôle ComCom Périers vendredi 12 juin 2026.
Périers
Petits cadeaux
Pôle ComCom 8 place du Fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-06-12 11:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Fabrication de petits cadeaux pour les gens qu’on aime .
Pôle ComCom 8 place du Fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
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English : Petits cadeaux
L’événement Petits cadeaux Périers a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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