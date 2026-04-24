Périers

Atelier Connexion Duo parent/enfant Marion Bouyssonnade

Parc Tollemer Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Avec Céline Frapsauce, venez vivre un temps en “bulle” entre parents et enfants.

Un moment ludique et doux pour explorer la relation autrement jeux, échanges de rôles, cocooning et attention à l’autre. Au programme mouvements, écoute des ressentis, regards, exploration sensorielle, bercements, massage et guidance. L’atelier est accompagné par la musique et les vibrations de la harpe. Un temps pour renforcer le lien, apaiser les relations et partager une expérience unique.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 2h. Duo parent-enfant (8 à 12 ans). Prévoir un plaid ou un tapis pour plus de confort. .

Parc Tollemer Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16

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English : Atelier Connexion Duo parent/enfant Marion Bouyssonnade

L’événement Atelier Connexion Duo parent/enfant Marion Bouyssonnade Périers a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche