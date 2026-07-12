Pas bête ! Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

Pas bête ! Festival Bidart en Rire

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Pas bête !

Cie Des Plumées

(Oise)

Familial dès 3 ans

Durée 55 minutes

Enfin un spectacle drôle qui explore la philosophie… canine ! Sur scène, un duo inattendu une femme et une chienne. Ensemble, elles se lancent dans des expériences farfelues. À travers leur complicité et leurs folies, le spectacle interroge avec légèreté notre rapport au monde, à nos comportements, nos ressemblances avec les animaux. “Pas bête” surprend, amuse et fait réfléchir petits et grands. Un duo tendre et malicieux qui nous rappelle qu’on a toujours beaucoup à gagner à écouter les bêtes et qu’il n’y a rien de plus sérieux… que de rire et de s’amuser ! Ouaf ! .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : Pas bête ! Festival Bidart en Rire

L’événement Pas bête ! Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bidart