AGENDA · Hénin-Beaumont
PAS-DE-CALAIS Hénin Beaumont, Espace François Mitterand, Hénin-Beaumont
samedi 26 septembre 2026 · Espace François Mitterand · Hénin-Beaumont
Informations pratiques
PAS-DE-CALAIS Hénin Beaumont 26 et 27 septembre Espace François Mitterand Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00
Espace François Mitterand Rue Cassin Hénin-Beaumont Hénin-Beaumont 62110 Quartier Est Pas-de-Calais Hauts-de-France
Salon de la Pologne