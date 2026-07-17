AGENDA · Hesdin-la-Forêt
PAS-DE-CALAIS Hesdin-la-forêt, HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand, Hesdin-la-Forêt
samedi 19 septembre 2026 · HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand · Hesdin-la-Forêt
Informations pratiques
PAS-DE-CALAIS Hesdin-la-forêt Samedi 19 septembre, 20h00 HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand Place d’Armes 62140 Hesdin Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France
CONCERT