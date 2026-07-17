UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hesdin-la-Forêt

PAS-DE-CALAIS Hesdin-la-forêt, HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand, Hesdin-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand · Hesdin-la-Forêt

PAS-DE-CALAIS Hesdin-la-forêt, HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand, Hesdin-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand
Adresse
Place d'Armes 62140 Hesdin
Ville
62140 Hesdin-la-Forêt
Département
Pas-de-Calais

PAS-DE-CALAIS Hesdin-la-forêt Samedi 19 septembre, 20h00 HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

HESDIN LA FORÊT Théâtre Clovis Normand Place d’Armes 62140 Hesdin Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France
CONCERT