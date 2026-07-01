PAS-DE-CALAIS Magnicourt-en-Comté, Magnicourt en Comté Salle polyvalente, Magnicourt-en-Comte

Informations pratiques

PAS-DE-CALAIS Magnicourt-en-Comté 26 et 27 septembre Magnicourt en Comté Salle polyvalente Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Magnicourt en Comté Salle polyvalente rue de l’Europe 62127 Magnicourt-en-Comté Magnicourt-en-Comte 62127 Pas-de-Calais Hauts-de-France

HISTOIRE LOCALE ET GÉNÉALOGIE