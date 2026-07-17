PAS-DE-CALAIS Pont à Vendin, Pont à Vendin salle des fêtes 6 rue Émile Démaret, Pont-à-Vendin

samedi 3 octobre 2026 · Pont à Vendin salle des fêtes 6 rue Émile Démaret · Pont-à-Vendin

Informations pratiques

PAS-DE-CALAIS Pont à Vendin 3 et 4 octobre Pont à Vendin salle des fêtes 6 rue Émile Démaret Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Pont à Vendin salle des fêtes 6 rue Émile Démaret 62880 Pont à Vendin Pont-à-Vendin 62880 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Marché polonais