Pascal Amoyel Chopin Prélude au printemps Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Pascal Amoyel Chopin Prélude au printemps

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Pianiste reconnu internationalement, Victoire de la Musique, Pascal Amoyel a été récompensé par un Grand Prix du Disque à Varsovie par la prestigieuse Société Chopin pour son intégrale des Nocturnes de Chopin.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Internationally acclaimed pianist Pascal Amoyel has been awarded the Grand Prix du Disque in Warsaw by the prestigious Société Chopin for his complete recording of Chopin’s Nocturnes.

