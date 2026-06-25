PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT Parc de la Prade Saint-Cyprien lundi 27 juillet 2026.

Saint-Cyprien

PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

Parc de la Prade Avenue Maréchal Leclerc Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Les lundis de juillet de 14h30 à 16h30 > Education à l’environnement.

Découverte de la faune et la flore des ateliers nature avec Laëtitia Leclercq les p’tites graines en vadrouille pour les enfants de 6 à 12 ans.

Lundi 27 juillet > Les Arbres, …

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Parc de la Prade Avenue Maréchal Leclerc Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Mondays in July from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. > Environmental education.

Discover the flora and fauna through nature workshops with La%EBtitia Leclercq, “Les p’tites graines en vadrouille,” for children ages 6 %E0 12.

Monday, July 27 > Trees, …

L’événement PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN