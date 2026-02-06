Passage de la dernière étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes Les Saisies Hauteluce

Passage de la dernière étape du Tour Auvergne Rhône-Alpes

Le Tour Auvergne Rhône Alpes fera étape cette année dans le Beaufortain. La dernière étape s’élancera de Beaufort pour rejoindre le Plateau de Solaison en empruntant la montée de Bisanne. Les coureurs traverseront les Saisies.

This year’s Tour Auvergne Rhône Alpes will stop off in the Beaufortain region. The final stage will start in Beaufort and take in the Plateau de Solaison via the Bisanne climb. The riders will cross Les Saisies.

