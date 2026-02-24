Tour du Mont Blanc Cyclo® Hauteluce
Tour du Mont Blanc Cyclo® Hauteluce samedi 11 juillet 2026.
Tour du Mont Blanc Cyclo®
Parking du Signal Hauteluce Savoie
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-11 05:00:00
fin : 2026-07-11 00:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Une boucle avec le Mont Blanc comme toile de fond, une journée marathon avec des cols hors catégories, simplement 330km et 8 300m/d+, voilà le programme qui attend les participants de la 13ème édition du Tour du Mont Blanc, le samedi 12 juillet.
Parking du Signal Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@cyclingclassics.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour of Mont Blanc Cyclo®
A loop with Mont Blanc as a backdrop, a marathon day with uncategorized passes, simply 330km and 8,300m/d+, this is the program that awaits the participants of the 13th edition of the Tour du Mont Blanc, on Saturday July 12.
