Tour du Mont Blanc Cyclo® Hauteluce

Tour du Mont Blanc Cyclo®

Parking du Signal Hauteluce Savoie

Début : 2026-07-11 05:00:00

fin : 2026-07-11 00:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une boucle avec le Mont Blanc comme toile de fond, une journée marathon avec des cols hors catégories, simplement 330km et 8 300m/d+, voilà le programme qui attend les participants de la 13ème édition du Tour du Mont Blanc, le samedi 12 juillet.

Parking du Signal Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@cyclingclassics.fr

English : Tour of Mont Blanc Cyclo®

A loop with Mont Blanc as a backdrop, a marathon day with uncategorized passes, simply 330km and 8,300m/d+, this is the program that awaits the participants of the 13th edition of the Tour du Mont Blanc, on Saturday July 12.

