Passage des galops 1 & 2 La Hallotière
Passage des galops 1 & 2 La Hallotière samedi 13 juin 2026.
La Hallotière
Passage des galops 1 & 2
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille ! .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
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English : Passage des galops 1 & 2
L’événement Passage des galops 1 & 2 La Hallotière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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