Passage des galops 1 & 2 La Hallotière samedi 13 juin 2026.

La Hallotière

Passage des galops 1 & 2

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille ! .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77

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English : Passage des galops 1 & 2

L’événement Passage des galops 1 & 2 La Hallotière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray