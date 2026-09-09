Passage du Certificat d’étude, Maison Cévenole Des Arts Et Traditions Populaires, Saint-Gervais-sur-Mare

Informations pratiques

Passage du Certificat d’étude Samedi 19 septembre, 16h30 Maison Cévenole Des Arts Et Traditions Populaires Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition « Mémoires d’écoles », venez passer le certificat d’études à travers une dictée, un problème de mathématiques et une question.

Une demi-heure d’épreuves sera suivie de la correction et de la remise des diplômes, autour d’un verre de l’amitié.

Maison Cévenole Des Arts Et Traditions Populaires 12 Rue du Pont, 34610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie 0467236888 https://lamaisoncevenole.over-blog.com/ La Maison cévenole des arts et traditions populaires est un centre d ‘interprétation du patrimoine. Elle possède une collection d’objets artisanaux et du quotidien. Des panneaux et diaporamas expliquent les métiers anciens typiques de la vallée de la Mare. Elle présente également le castrum de Neyran au travers des résultats des fouilles archéologiques qui y ont été menées. Des expositions temporaires sont proposées tout au long de l’année. Parking à 100 m.

Dans le cadre de notre exposition « Mémoires d’écoles » passage du cartificat d’étude avec une dictée, un problème de mathématiques et une question. Une demie heure « d’épreuves » suivie de la correction…

©Maison Cévenole