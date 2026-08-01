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AGENDA · La Bastide-Clairence

Passage du Rallye du Pays Basque La Bastide-Clairence

vendredi 28 août 2026 · La Bastide-Clairence

Passage du Rallye du Pays Basque La Bastide-Clairence

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Route de Pessarrou
Ville
64240 La Bastide-Clairence
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

La Bastide-Clairence

Passage du Rallye du Pays Basque

Route de Pessarrou La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Le 35ème RALLYE DU PAYS BASQUE représente un parcours de 270.60 km.   .

Route de Pessarrou La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Passage du Rallye du Pays Basque

L’événement Passage du Rallye du Pays Basque La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque

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