Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine La Martinette La Combe Saint-Geoire-en-Valdaine
Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine La Martinette La Combe Saint-Geoire-en-Valdaine mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Geoire-en-Valdaine
Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine
La Martinette La Combe Départementale D82 Saint-Geoire-en-Valdaine Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Célébrons le passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine ! Présence de commerçants et associations, ainsi qu’un défilé de vélos décorés par les enfants.
.
La Martinette La Combe Départementale D82 Saint-Geoire-en-Valdaine 38620 Isère Auvergne-Rhône-Alpes mairie@saintgeoireenvaldaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s celebrate the Tour de France’s visit to Saint-Geoire-en-Valdaine! Local merchants and organizations will be on hand, along with a parade of bicycles decorated by the children.
L’événement Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Voironnais