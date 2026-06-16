Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine La Martinette La Combe Saint-Geoire-en-Valdaine

Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine La Martinette La Combe Saint-Geoire-en-Valdaine mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : La Martinette La Combe

Adresse : Départementale D82

Ville : 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine

Département : Isère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Saint-Geoire-en-Valdaine

Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine

La Martinette La Combe Départementale D82 Saint-Geoire-en-Valdaine Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Célébrons le passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine ! Présence de commerçants et associations, ainsi qu’un défilé de vélos décorés par les enfants.
  .

La Martinette La Combe Départementale D82 Saint-Geoire-en-Valdaine 38620 Isère Auvergne-Rhône-Alpes   mairie@saintgeoireenvaldaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s celebrate the Tour de France’s visit to Saint-Geoire-en-Valdaine! Local merchants and organizations will be on hand, along with a parade of bicycles decorated by the children.

L’événement Passage du Tour de France à Saint-Geoire-en-Valdaine Saint-Geoire-en-Valdaine a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays Voironnais