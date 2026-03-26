Passages Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Passages

Vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une personne emprisonnée dans un espace restreint, cherche le ciel ! Elle se contorsionne, saute et danse,motivée par les désirs et les fantômes qui habitent son espace intime.

intime. Ils la protègent et l’emprisonnent. Est-il possible de s’échapper? L’envisage-t-elle seulement?

Cette narration se colore de différentes significations en fonction de son inscription dans un lieu. La “beauté” de celui-ci n’est pas un critère nécessaire à la performance, et sa

particularité vient entrer en résonance avec celle-ci. La transparence des parois de plexiglas se teinte de différentes significations en fonction du lieu dans lequel elles

viennent s’inscrire.Le dialogue avec l’espace d’accueil est inhérent à la dramaturgie. Parfois, le lieu s’en trouvera transformé aux yeux de ceux qui l’ont vu à travers ces

parois…



Alice Rende Metteuse en scène contorsionniste

ALICE RENDE a une approche singulière de la contorsion. Son premier solo, Passages, tourne depuis 2019. Sa deuxième création, Fora, a reçu le label européen circusnext pour

le cirque contemporain et le prix Processus Cirque SACD. En 2022, elle crée la Compagnie AR à Aix-en-Provence pour soutenir ses projets artistiques. Alice travaille également comme metteuse en scène et enseigne la contorsion. Elle a aussi mené des recherches (master et doctorat) en arts de la scène à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Ses travaux explorent des thèmes tels que la politique du corps et le vertige, en s’appuyant sur des récits d’expériences circassiennes. Alice Rende est artiste associée du

ZEF- Scène nationale de Marseille pour les saisons 2025-2028.



La Compagnie Ar a été fondée en 2022 à Aix-en-Provence pour soutenir les projets artistiques d’Alice Rende. Ses projets explorent les techniques de contorsion pour raconter

et questionner des injonctions qui pèsent sur nous et s’expriment à travers notre corps.



Distribution

Sur une idée originale de Alice Rende

Interprétation Alice Rende

Création sonore Chloé Levoy

Conception et construction de la scénographie Benet Jofre

Remerciements Roberto Magro

Production et diffusion: Clémence Drack



Avec le soutien de:

La Central del Circ Fàbric de Creació, Barcelone, Espagne

Residenza “Surreale’’ Ministère des activités de la Culture et l’Héritage et la Région du Piedmont Italie



Accueils en résidence:

La Central del Circ, Barcelone, ES ; FLIC scuola di circo, Turin, IT ; La Grainerie, Toulouse, FR ; Espai Obrador, Deltebre ES .

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A person imprisoned in a confined space searches for the sky! She contorts, jumps and dances, motivated by the desires and ghosts that inhabit her intimate space.

L’événement Passages Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence