Passages Fondation Vasarely Aix-en-Provence
Passages Fondation Vasarely Aix-en-Provence vendredi 12 juin 2026.
Passages
Vendredi 12 juin 2026 à partir de 19h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Une personne emprisonnée dans un espace restreint, cherche le ciel ! Elle se contorsionne, saute et danse,motivée par les désirs et les fantômes qui habitent son espace intime.
intime. Ils la protègent et l’emprisonnent. Est-il possible de s’échapper? L’envisage-t-elle seulement?
Cette narration se colore de différentes significations en fonction de son inscription dans un lieu. La “beauté” de celui-ci n’est pas un critère nécessaire à la performance, et sa
particularité vient entrer en résonance avec celle-ci. La transparence des parois de plexiglas se teinte de différentes significations en fonction du lieu dans lequel elles
viennent s’inscrire.Le dialogue avec l’espace d’accueil est inhérent à la dramaturgie. Parfois, le lieu s’en trouvera transformé aux yeux de ceux qui l’ont vu à travers ces
parois…
Alice Rende Metteuse en scène contorsionniste
ALICE RENDE a une approche singulière de la contorsion. Son premier solo, Passages, tourne depuis 2019. Sa deuxième création, Fora, a reçu le label européen circusnext pour
le cirque contemporain et le prix Processus Cirque SACD. En 2022, elle crée la Compagnie AR à Aix-en-Provence pour soutenir ses projets artistiques. Alice travaille également comme metteuse en scène et enseigne la contorsion. Elle a aussi mené des recherches (master et doctorat) en arts de la scène à l’Université Fédérale de Rio de Janeiro. Ses travaux explorent des thèmes tels que la politique du corps et le vertige, en s’appuyant sur des récits d’expériences circassiennes. Alice Rende est artiste associée du
ZEF- Scène nationale de Marseille pour les saisons 2025-2028.
La Compagnie Ar a été fondée en 2022 à Aix-en-Provence pour soutenir les projets artistiques d’Alice Rende. Ses projets explorent les techniques de contorsion pour raconter
et questionner des injonctions qui pèsent sur nous et s’expriment à travers notre corps.
Distribution
Sur une idée originale de Alice Rende
Interprétation Alice Rende
Création sonore Chloé Levoy
Conception et construction de la scénographie Benet Jofre
Remerciements Roberto Magro
Production et diffusion: Clémence Drack
Avec le soutien de:
La Central del Circ Fàbric de Creació, Barcelone, Espagne
Residenza “Surreale’’ Ministère des activités de la Culture et l’Héritage et la Région du Piedmont Italie
Accueils en résidence:
La Central del Circ, Barcelone, ES ; FLIC scuola di circo, Turin, IT ; La Grainerie, Toulouse, FR ; Espai Obrador, Deltebre ES .
Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A person imprisoned in a confined space searches for the sky! She contorts, jumps and dances, motivated by the desires and ghosts that inhabit her intimate space.
L’événement Passages Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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