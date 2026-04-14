Passages secrets, Théâtre Am Stram Gram, Genève

Passages secrets 23 – 25 avril Théâtre Am Stram Gram

Tarif unique : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Une expérience in situ dans une école… en postsychronisation, des ados jouent avec les voix des générations qui les critiquent, les admirent, les obligent.

Entre danse, vidéo et théâtre, Passages secrets crée un espace où l’adolescence n’est pas une crise à oublier, mais un feu qu’on porte encore, un passage inachevé. On y croise des métamorphoses, des monstres, des confidences, des rires gênés. C’est un rituel inversé, où les adolescent·es deviennent les passeur·euses et les adultes ceux qui écoutent. Pas de leçon, pas de morale. Juste un terrain de jeu mouvant, où chacun·e rejoue sa part d’inavouable, où l’adolescence devient un carnaval fragile, fou, magnifique. Un moment à partager, quel que soit son âge – pour rire de nos monstres intérieurs… et peut-être s’y reconnaître un peu.

>>> Le spectacle a lieu à l’École de culture générale Jean-Piaget, Chemin de Grange-Falquet 17, 1224 Chêne-Bougeries <<<

LES 3 POINTS DE SUSPENSION & 3615 DAKOTA | Mise en scène : Nicolas Chapoulier | Jeu : en cours | Voix : en cours | Production : Michel Rodrigue, Neyda Paredes | Écriture sonore : Nicolas Chapoulier, en cours | Scénographie : Johanna Rocard | Chorégraphie : en cours | Musique : Franck Serpinet | Lumière : en cours | Intervenant extérieur sociologie : Jocelyn Lachance | Régie générale : Constan Pochat | Administration : Émilie Parey, Ars Longa | Diffusion : Capucine Joannis

Production : Les 3 points de suspension & 3615 Dakota / Coproduction : Théâtre Am Stram Gram – Genève, Château Rouge – Annemasse, Théâtre Nouvelle Génération – Lyon, Utopiana, résidence art-science / Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Cité éducative Perrier – Livron – Château Rouge / La compagnie Les 3 points de suspension est conventionnée par le ministère de la Culture (FR) – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville d’Annemasse, et subventionnée par le Département de la Haute-Savoie. 3615 Dakota est au bénéfice d’une convention de soutien régionale avec la Ville de Genève, et la République et canton de Genève (2025-2027).

Établissements partenaires : École de culture générale Jean-Piaget, Genève et Lycée polyvalent des Glières, Annemasse

Passages secrets fait partie du projet ACT · Art en Coopérative Transfrontalière, soutenu

par le programme Interreg France – Suisse, cofinancé par l’Union européenne, par la République et canton de Genève, et par le Canton de Vaud.

>>> Le spectacle a lieu à l’École de culture générale Jean-Piaget, Chemin de Grange-Falquet 17, 1224 Chêne-Bougeries <<<

Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève 1207 +41 22 735 79 24 http://www.amstramgram.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.amstramgram.ch/fr/programme/passages-secrets »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-am-stram-gram/

Une expérience in situ dans une école… en postsychronisation, des ados jouent avec les voix des générations qui les critiquent, les admirent, les obligent.

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