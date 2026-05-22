Passe Marée Cabanes tchanquées Port Ostréicole dernière darse Andernos-les-Bains
Passe Marée Cabanes tchanquées Port Ostréicole dernière darse Andernos-les-Bains samedi 23 mai 2026.
Andernos-les-Bains
Passe Marée Cabanes tchanquées
Port Ostréicole dernière darse Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:40:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-16 2026-06-19 2026-06-24 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-13 2026-07-19 2026-07-21 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-27
Venez profiter d’une belle balade pour admirer l’île aux oiseaux et ses cabanes tchanquées ! .
Port Ostréicole dernière darse Avenue du Commandant David Allegre Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Passe Marée Cabanes tchanquées
L’événement Passe Marée Cabanes tchanquées Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Andernos-les-Bains
À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)
- Ciné Débat Les voyages de Tereza Cinéma La Dolcé Vita Andernos-les-Bains 22 mai 2026
- Tournoi jeunes U10 à U13 Andernos-les-Bains 23 mai 2026
- Balade nature Andernos-les-Bains 23 mai 2026
- Vide-greniers avec l’APMA Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains 24 mai 2026
- Passe Marée Tour de l’île aux oiseaux Port Ostréicole dernière darse Andernos-les-Bains 26 mai 2026