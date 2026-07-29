Passeurs de patrimoine Les métiers d’art et le patrimoine funéraire Cimetière Saint-Georges Périgueux
lundi 21 septembre 2026 · Cimetière Saint-Georges · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Passeurs de patrimoine Les métiers d’art et le patrimoine funéraire
Cimetière Saint-Georges Boulevard du Petit Change Périgueux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 15:00:00
fin : 2026-09-21 17:20:00
Date(s) :
2026-09-21
De nombreuses chapelles funéraires témoignent des savoir-faire et de la créativité des artisans d’art à travers l’histoire. Venez arpenter le cimetière Saint-Georges pour découvrir les réalisations de ferronniers, sculpteurs, rocailleurs ou maîtres-verriers.
Durée 1h30
Rendez-vous Entrée principale du Cimetière Saint-Georges, boulevard du Petit-Change
Réservation obligatoire, payant auprès de l’office de tourisme Destination Périgueux
Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire. .
Cimetière Saint-Georges Boulevard du Petit Change Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Passeurs de patrimoine Les métiers d’art et le patrimoine funéraire
L’événement Passeurs de patrimoine Les métiers d’art et le patrimoine funéraire Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux
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