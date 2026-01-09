Pass’Portes du Soleil MTB Morzine

Pass’Portes du Soleil MTB

Domaine VTT des Portes du Soleil Morzine Haute-Savoie

Tarif : 79 – 79 – 79 EUR

+3 € de frais de gestion, frais bancaires

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26

Randonnée Mountain Bike entre France et Suisse dans le domaine des Portes du Soleil, la Pass’Portes du Soleil MTB est un concentré de sensations fortes, d’émerveillement, d’instants sportifs partagés et de bonne humeur… !

Domaine VTT des Portes du Soleil Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54 info@portesdusoleil.com

English : Pass’Portes du Soleil MTB

The Pass’Portes is a major MTB event taking place in the Portes du Soleil resorts spanning France and Switzerland. An event of international stature packed with plenty of impressive and memorable moments and shared sporting memories with plenty of laughs…!

