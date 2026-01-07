Salon Pass’Portes du Soleil MTB

Centre du village Morzine Haute-Savoie

Début : 2026-06-26 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-26

Cette année, Avoriaz accueille le salon du VTT avec plus de 200 marques de renommée internationale.

Des tests VTT sont proposés depuis le Salon VTT à Avoriaz sur des parcours spécialement balisés pour l’occasion.

Centre du village Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54 vtt@portesdusoleil.com

English : Pass’Portes du Soleil MTB Exhibition

This year, Avoriaz hosts the Mountain Bike exhibition with over 200 internationally renowned brands.

Mountain bike tests are offered from the Salon VTT in Avoriaz on specially marked trails.

L’événement Salon Pass’Portes du Soleil MTB Morzine a été mis à jour le 2026-01-07 par Association Internationale Les Portes du Soleil