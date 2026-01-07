Salon Pass’Portes du Soleil MTB Morzine
Salon Pass’Portes du Soleil MTB Morzine vendredi 26 juin 2026.
Salon Pass’Portes du Soleil MTB
Centre du village Morzine Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 09:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Cette année, Avoriaz accueille le salon du VTT avec plus de 200 marques de renommée internationale.
Des tests VTT sont proposés depuis le Salon VTT à Avoriaz sur des parcours spécialement balisés pour l’occasion.
.
Centre du village Morzine 74110 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 73 32 54 vtt@portesdusoleil.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pass’Portes du Soleil MTB Exhibition
This year, Avoriaz hosts the Mountain Bike exhibition with over 200 internationally renowned brands.
Mountain bike tests are offered from the Salon VTT in Avoriaz on specially marked trails.
L’événement Salon Pass’Portes du Soleil MTB Morzine a été mis à jour le 2026-01-07 par Association Internationale Les Portes du Soleil