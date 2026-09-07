PAT Tour St Jean de Valériscle, Square Fernand Gineste, Saint-Jean-de-Valériscle
vendredi 16 octobre 2026 · Square Fernand Gineste · Saint-Jean-de-Valériscle
Informations pratiques
PAT Tour St Jean de Valériscle Vendredi 16 octobre, 17h00 Square Fernand Gineste Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T17:00:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00
PAT Tour à Saint-Jean-de-Valériscle : Une Célébration des Saveurs d’Automne !
À l’occasion de la Fête de l’Automne, le Projet Alimentaire de Territoire (PAT) d’Alès Agglomération vous invite à un événement gourmand et convivial à Saint-Jean-de-Valériscle ! Au programme : découverte des produits de saison, ateliers culinaires, et une ambiance chaleureuse pour célébrer les richesses locales.
️ Atelier Culinaire en Direct du Marché
L’association Têtes d’AILS et le Chef Éric GANNEVALLE vous proposent un atelier culinaire exceptionnel en plein cœur du marché. Au menu :
Une entrée aux couleurs de l’automne,
Un plat mettant en valeur les produits locaux,
Un dessert gourmand pour clore ce festin saisonnier.
Dégustation incluse : Laissez-vous surprendre par des recettes créatives et savoureuses, inspirées par les trésors de notre territoire.
️ Marché de Saison
Découvrez ou redécouvrez les producteurs locaux et leurs étals garnis de :
Fruits et légumes de saison,
Châtaignes et produits dérivés (à l’honneur pour la castagnade !),
Fromages, charcuteries, miels, et autres spécialités du Gard.
Castagnade : L’Incontournable de l’Automne !
Quoi de mieux pour fêter l’automne qu’une castagnade ? Goûtez aux châtaignes grillées, aux gâteaux à la farine de châtaigne, et plongez dans une tradition cévenole chaleureuse.
Rejoignez-nous pour une immersion gourmande et solidaire !
Ensemble, cultivons le lien entre producteurs et consommateurs, et célébrons les saveurs de notre territoire.
Square Fernand Gineste 30960 Saint Jean de Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie
Châtaignes, Citrouilles et Champignons Gourmandises de Saison PAT Tour St Jean de Valériscle St Jean de Valeriscle