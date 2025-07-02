Pâté en croûte et vieux ragots Compiègne

Pâté en croûte et vieux ragots

Compiègne

Tarif : 8€

6 février 2026 20:30

LE CONCERT SPIRITUEL

HERVÉ NIQUET

JEAN-PHILIPPE DESROUSSEAUX

Musique, potins et festin royal à Versailles ! Avec l'humour qu'on lui connaît, Hervé Niquet ressuscite la préparation des somptueux soupers de Louis XIV dans un spectacle mêlant musique brillante, théâtre, anecdotes croustillantes… et quelques surprises scéniques dont il a le secret !

Chaque soir, les repas publics du souverain Louis XIV, dont le rituel attirait tous les courtisans, avaient lieu dans l'antichambre dite du Grand Couvert, à Versailles. Les Sinfonies pour les Soupers du Roy, de l'illustre compositeur Michel-Richard Delalande, accompagnaient ces soirées.

Hervé Niquet reprend aujourd'hui quelques morceaux choisis de ce recueil, à la tête de l'orchestre du Concert Spirituel et accompagné du comédien Jean-Philippe Desrousseaux, avec un parti pris original, comme à son habitude. Alors, après le chef d'orchestre en kilt écossais, en armure de Don Quichotte, en costume de torero ou chef de la musique du Baron de Münchhausen, que nous a-t-il concocté cette fois-ci ? Aux ouvertures et suites de danses grandioses qui enchantaient le roi durant le grand dîner, Hervé Niquet ajoute sept intermèdes. Tout se déroule directement chez le compositeur Delalande, qu'il personnifiera sur scène, composant et orchestrant ses symphonies, en interaction avec son cuisinier. Une occasion rare d'assister à la mise en place d'une oeuvre, à la répartition dans les différents pupitres des lignes et des couleurs instrumentales.

Chansons à boire, anecdotes, satires et scandales avec les lettres de Madame de Sévigné, les gazettes relatant les dernières frasques des chanteuses de l'opéra ou le Mercure de France, plongez au coeur de l'histoire, et savourez avec délices tous les potins de la cour qui seront aussi croustillants, réjouissants, légers, voire poétiques, que le spectacle qui vous attend !

3 Rue Othenin Compiègne 60200

