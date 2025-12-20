PATIENCE JOLIE CERISE – PATIENCE JOLIE CERISE 1-5 ANS – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

PATIENCE JOLIE CERISE – PATIENCE JOLIE CERISE 1-5 ANS Début : 2026-08-29 à 10:30. Tarif : – euros.

Cerise a toujours rêvé de devenir un joli cerisier ; le plus grand de tout le quartier.Mais sa rencontre avec Mila, une petite fille intrépide, va venir chambouler tout son destin bien tracé.Mila va alors l’aider à accéder à son rêve, même si elle ne sait pas vraiment comment aider à pousser un cerisier…Un spectacle où se mélangent humour, douceur et couleurs, pour les petits dès 1 an.

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38