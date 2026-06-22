PATOIS & MOI #2 Melleran vendredi 4 septembre 2026.

Melleran

PATOIS & MOI #2

Place de l’église Melleran Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

4 et 5 Septembre 2026

Melleran, Place de l’église

Prix libre et conscient

Spectacles

Trjhou par BADEGOULE

Qu’ét-o qu’çheù ? par UPCP

BAL TRAD

OYUN TRIO et CHALINE

MAIS AUSSI…

Atelier cuisine et conférence ; Initiation au Parlanjhe et danse trad’ Scène ouverte

Restauration sur inscription

Buvette sur place .

Place de l’église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 89 38

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English : PATOIS & MOI #2

L’événement PATOIS & MOI #2 Melleran a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Mellois