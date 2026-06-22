PATOIS & MOI #2 Melleran
PATOIS & MOI #2 Melleran vendredi 4 septembre 2026.
Melleran
PATOIS & MOI #2
Place de l’église Melleran Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
4 et 5 Septembre 2026
Melleran, Place de l’église
Prix libre et conscient
Spectacles
Trjhou par BADEGOULE
Qu’ét-o qu’çheù ? par UPCP
BAL TRAD
OYUN TRIO et CHALINE
MAIS AUSSI…
Atelier cuisine et conférence ; Initiation au Parlanjhe et danse trad’ Scène ouverte
Restauration sur inscription
Buvette sur place .
Place de l’église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 89 38
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English : PATOIS & MOI #2
L’événement PATOIS & MOI #2 Melleran a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Mellois