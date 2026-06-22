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PATOIS & MOI #2 Melleran

PATOIS & MOI #2 Melleran

PATOIS & MOI #2 Melleran vendredi 4 septembre 2026.

Adresse
Place de l'église
Ville
79190 Melleran
Département
Deux-Sèvres
Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Tarif

Melleran

PATOIS & MOI #2

Place de l’église Melleran Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-04

4 et 5 Septembre 2026
Melleran, Place de l’église
Prix libre et conscient

Spectacles
Trjhou par BADEGOULE
Qu’ét-o qu’çheù ? par UPCP

BAL TRAD
OYUN TRIO et CHALINE

MAIS AUSSI…
Atelier cuisine et conférence ; Initiation au Parlanjhe et danse trad’ Scène ouverte

Restauration sur inscription
Buvette sur place   .

Place de l’église Melleran 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 89 38 

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English : PATOIS & MOI #2

L’événement PATOIS & MOI #2 Melleran a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pays Mellois