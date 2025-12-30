Patou fait son show sur les pistes ! SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Patou fait son show sur les pistes !

SAINT-LARY-SOULAN Domaine skiable Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-05 11:00:00

fin : 2026-03-05 13:00:00

2026-03-05

Patouland, c’est aussi en musique !

Tous les mardis, la station s’anime au rythme de Patou, la star incontestée de l’hiver ! Accompagné du DJ des neiges, il transforme les pistes en véritable dancefloor.

Entre musique entraînante, bonne humeur et ambiance givrée, préparez-vous à danser, chanter et profiter d’un moment unique sous le soleil (ou les flocons) de Saint-Lary !

SAINT-LARY-SOULAN Domaine skiable Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Patouland, it’s also music!

Every Tuesday, the resort comes alive to the rhythm of Patou, the undisputed star of winter! Accompanied by the snow DJ, he transforms the slopes into a veritable dancefloor.

With his lively music, good humor and frosty atmosphere, get ready to dance, sing and enjoy a unique moment under the Saint-Lary sun (or snow)!

