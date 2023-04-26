Pat’Patrouille Le Retour des Héros Amiens

Pat’Patrouille Le Retour des Héros Amiens samedi 28 mars 2026.

Pat’Patrouille Le Retour des Héros

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 17:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Plongez dans une aventure interactive où les enfants deviennent de véritables héros aux côtés de leurs chiots préférés.

En mission autour du monde pour revenir à Adventure Bay à temps, Ryder et sa brigade canine comptent sur le public pour les aider ! Dans Le Retour des Héros le maire Hellinger sème la pagaille en clonant RoboDog ! La Pat’ Patrouille devra rassembler tous les clones, sauver leur ami robot… et prouver qu’en équipe, rien n’est impossible.

Ne manquez pas cette aventure inédite de la Pat’ Patrouille — réservez vite vos places pour un moment magique à vivre en famille

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Dive into an interactive adventure where children become real heroes alongside their favorite puppies.

On a mission around the world to get back to Adventure Bay on time, Ryder and his canine brigade are counting on the public to help them! In « Return of the Heroes » Mayor Hellinger wreaks havoc by cloning RoboDog! The Pat? Patrouille will have to round up all the clones, save their robot friend? and prove that, as a team, nothing is impossible.

Don’t miss this all-new Pat? Patrouille adventure? reserve your tickets now for a magical family experience!

German :

Tauchen Sie ein in ein interaktives Abenteuer, in dem Kinder an der Seite ihrer Lieblingswelpen zu echten Helden werden.

Auf einer Mission rund um die Welt, um rechtzeitig zur Adventure Bay zurückzukehren, zählen Ryder und seine Hundebrigade auf die Hilfe der Zuschauer! In « Die Rückkehr der Helden » sorgt Bürgermeister Hellinger für Chaos, indem er RoboDog klont! Die Pat? Patrouille muss alle Klone zusammenbringen, ihren Roboterfreund retten und beweisen, dass im Team nichts unmöglich ist.

Verpassen Sie nicht dieses brandneue Abenteuer der Pat Pat? Buchen Sie schnell Ihre Plätze für einen magischen Moment mit der ganzen Familie

Italiano :

Tuffatevi in un’avventura interattiva in cui i bambini diventano veri e propri eroi al fianco dei loro cuccioli preferiti.

In missione intorno al mondo per tornare in tempo ad Adventure Bay, Ryder e la sua brigata canina contano sull’aiuto del pubblico! In « Il ritorno degli eroi » il sindaco Hellinger crea scompiglio clonando RoboDog! La Pat? Patrouille dovrà radunare tutti i cloni, salvare il loro amico robot e dimostrare che, come squadra, nulla è impossibile.

Non perdetevi questa nuova avventura della Pat? Patrouille prenotate subito i biglietti per una magica esperienza in famiglia!

Espanol :

Sumérgete en una aventura interactiva en la que los niños se convierten en auténticos héroes junto a sus cachorros favoritos.

En una misión alrededor del mundo para volver a Adventure Bay a tiempo, Ryder y su brigada canina cuentan con la ayuda del público En « El regreso de los héroes », el alcalde Hellinger causa estragos clonando a RoboDog La Pat? Patrouille tendrán que acorralar a todos los clones, salvar a su amigo robot… y demostrar que, en equipo, nada es imposible.

No te pierdas esta nueva aventura de la Pat? Patrouille: ¡reserva ya tus entradas para vivir una experiencia mágica en familia!

