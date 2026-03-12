Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Patricia Karagozian

Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 7 mai 2026.

Patricia Karagozian, Spirit of Swing
Elèves en cycle spécialisé danse classique, contemporaine et jazz du CRR, des conservatoires municipaux du centre W. A. Mozart et du 12e Paul Dukas
Toufic Farroukh, musique
En collaboration avec le département jazz

Spectacle de danse du réseau des conservatoires de la Ville de Paris
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid  75008 PARIS
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