Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS jeudi 7 mai 2026.
Patricia Karagozian, Spirit of Swing
Elèves en cycle spécialisé danse classique, contemporaine et jazz du CRR, des conservatoires municipaux du centre W. A. Mozart et du 12e Paul Dukas
Toufic Farroukh, musique
En collaboration avec le département jazz
Spectacle de danse du réseau des conservatoires de la Ville de Paris
Le jeudi 07 mai 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
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