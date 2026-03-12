Patricia Karagozian, Spirit of Swing Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Patricia Karagozian, Spirit of Swing

Elèves en cycle spécialisé danse classique, contemporaine et jazz du CRR, des conservatoires municipaux du centre W. A. Mozart et du 12e Paul Dukas

Toufic Farroukh, musique

En collaboration avec le département jazz

Spectacle de danse du réseau des conservatoires de la Ville de Paris

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:30:00+02:00

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

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