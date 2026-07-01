Patrick Chanfray – Advienne que devra, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Patrick Chanfray – Advienne que devra 29 et 30 décembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 22€ et 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-29T21:00:00+01:00 – 2026-12-29T22:15:00+01:00

Fin : 2026-12-30T21:00:00+01:00 – 2026-12-30T22:15:00+01:00

Dans ce pays premier consommateur d’anti-dépresseurs, il faut être heureux !

Il faut être épanoui, en n’étant pratiquement pas envieux ;

Il faut collectionner les réussites, grâce à nos erreurs ;

Il faut manger bio, pour être malade un peu plus tard que prévu ;

Il faut avoir des loisirs, mais responsables ;

il faut rester soi-même, en étant comme tout le monde ;

et surtout il faut se détendre, ok ?!

Alors venez comme vous êtes, même si c’est pas la meilleure version de vous-même, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi tout nous pousse à sortir de notre zone de confort alors que l’on y est même jamais entré.

Quoiqu’il en soit : Advienne que devra.

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8208-patrick-chanfray-advienne-que-devra-decembre-2026.html »}]

Venez découvrir son nouveau spectacle humoriste stand-up