PATRICK FIORI ZENITH DE LILLE Lille

PATRICK FIORI Début : 2027-03-21 à 19:00. Tarif : – euros.

SUD CONCERTS PRESENTE EN ACCORD AVEC : PATRICK FIORIAprès le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public. Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle. Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un « invité particulier ». Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59