Patrimoine archéologique et techniques de l’archéobotanique, Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle, Liffré

Informations pratiques

Patrimoine archéologique et techniques de l’archéobotanique Samedi 19 septembre, 20h30 Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Conférence en deux parties

Première partie : À la découverte de notre patrimoine archéologique

Par André Corre du SERAPAR

Le territoire de Liffré-Cormier Communauté recèle un patrimoine archéologique d’une grande richesse. Au cours des dernières décennies, de nombreuses découvertes ont permis de mieux comprendre et de valoriser ces vestiges qui témoignent d’une occupation humaine riche et continue.

Deuxième partie : Les techniques de l’archéobotanique

Par Loic Gaudin, archéobotaniste et Président de l’association Buxeria-Histoire et archéologie de La Bouëxière.

Les vestiges végétaux sont rarement conservés sur les sites archéologiques car ils se dégradent rapidement. Leur découverte et préservation permet pourtant d’obtenir de précieuses informations notamment sur les paysages végétaux du passé, l’évolution des climats, l’alimentation des populations anciennes.

Centre culturel de Liffré-Salle de spectacle 2 Rue Pierre de Coubertin, 35340 Liffré, France Liffré 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne

Conférence en deux parties

©mairiedeliffre