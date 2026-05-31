Patrimoine de nos eglises, Eglise de ruminghem, Ruminghem

Patrimoine de nos eglises 27 et 28 juin Eglise de ruminghem Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Eglise de ruminghem Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Lors de la visite des petites communes une thématique dans chaque eglise différentes Eglise