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Patrimoine de nos eglises, Eglise de ruminghem, Ruminghem

Patrimoine de nos eglises, Eglise de ruminghem, Ruminghem samedi 27 juin 2026.

Lieu : Eglise de ruminghem

Adresse : Ruminghem

Ville : 62370 Ruminghem

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Patrimoine de nos eglises 27 et 28 juin Eglise de ruminghem Pas-de-Calais

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Eglise de ruminghem Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Lors de la visite des petites communes une thématique dans chaque eglise différentes Eglise