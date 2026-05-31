Patrimoine de nos eglises, Eglise de ruminghem, Ruminghem
Patrimoine de nos eglises, Eglise de ruminghem, Ruminghem samedi 27 juin 2026.
Patrimoine de nos eglises 27 et 28 juin Eglise de ruminghem Pas-de-Calais
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Eglise de ruminghem Ruminghem Ruminghem 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Lors de la visite des petites communes une thématique dans chaque eglise différentes Eglise