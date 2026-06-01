PATRIMOINE DE PAYS: SKITE SAINTE FOY Saint-Julien-des-Points

Saint-Julien-des-Points

PATRIMOINE DE PAYS: SKITE SAINTE FOY

1 Route du Verdier Saint-Julien-des-Points Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le Skite Sainte Foy, fondé en 1996, il y a 30 ans, se situe dans les Cévennes à Saint-Julien-des-Points,en Cévennes. Construit sur un rocher, il surplombe la vallée du Gardon et offre une magnifique vue de tous côtés

Visite libre et gratuite de l’exposition, sur rendez-vous et accompagné d’un moine pour la visite du monastère qui comporte des fresques, mosaïque, vitraux…

Le Skite Sainte Foy, fondé en 1996, il y a 30 ans, se situe dans les Cévennes à Saint-Julien-des-Points,en Cévennes. Le skite se présente comme une ferme fortifiée en pierres de schiste avec des ouvertures sur une cour intérieure. Construit sur un rocher, il surplombe la vallée du Gardon et offre une magnifique vue de tous côtés. Le skite se situe au milieu d’une propriété de trois hectares.

Le Frère Jean, ancien photographe, devenu moine orthodoxe en 1983 n’a jamais quitté la photographie. Il a présenté plusieurs expositions en France et à l’étranger. Il est l’auteur d’une douzaine de livres Un jardin en Cévennes avec une préface de Pierre Rabhi et un texte de Jean-Marie Pelt Recettes du monastère avec une préface d’Emmanuel Tresmontant, critique gastronomique Pèlerinage d’une existence …

Le Skite Sainte Foy est un monastère orthodoxe où ont été faites toutes les photos de cette exposition. La création est un livre, je l’écris par la photographie. Le désir de ce moine est de montrer la splendeur du simple.

80 photos en grand format sont présentées dans les allées du domaine et représentent divers paysages, fleurs ou fruits à différents moments de l’année.

Visite libre et gratuite de l’exposition, sur rendez-vous et accompagné d’un moine pour la visite du monastère qui comporte des fresques, mosaïque, vitraux… .

1 Route du Verdier Saint-Julien-des-Points 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 42 93

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English :

Skite Sainte Foy, founded 30 years ago in 1996, is located in Saint-Julien-des-Points, in the Cévennes. Built on a rocky outcrop, it overlooks the Gardon valley, offering magnificent views from all sides

Free admission to the exhibition, by appointment and accompanied by a monk for a tour of the monastery, which features frescoes, mosaics, stained-glass windows?

L’événement PATRIMOINE DE PAYS: SKITE SAINTE FOY Saint-Julien-des-Points a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère