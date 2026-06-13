Beaumont-en-Véron

Patrimoine des Puys du Chinonais

Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:30:00

fin : 2026-10-19 17:00:00

Date(s) :

2026-10-19

Riches en plantes rares et papillons, les puys ne sont pas qu’un magnifique espace naturel. Ces sites étaient encore habités il y a quelques dizaines d’années, et c’est toute une activité qui les animait. Venez profiter de cette visite à mi-chemin entre histoire et patrimoine naturel.

Riches en plantes rares et papillons, les puys ne sont pas qu’un magnifique espace naturel. Ces sites étaient encore habités il y a quelques dizaines d’années, et c’est toute une activité qui les animait. Venez profiter de cette visite à mi-chemin entre histoire et patrimoine naturel. Prévoir des chaussures de marche. .

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15 info@cpievaldeloire.org

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English :

Rich in rare plants and butterflies, the puys are not only a magnificent natural space. These sites were still inhabited a few decades ago, and it is a whole activity which animated them. Come and enjoy this visit halfway between history and natural heritage.

L’événement Patrimoine des Puys du Chinonais Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-06-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme