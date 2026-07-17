Patrimoine en danger commune de Château-Arnoux Saint-Auban, place de la résistance, Château-Arnoux-Saint-Auban

Informations pratiques

Patrimoine en danger commune de Château-Arnoux Saint-Auban Samedi 19 septembre, 09h00 place de la résistance Alpes-de-Haute-Provence

Prévoir de covoiturer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Découverte de lieux inédits sur la commune de Château-Arnoux Saint-Auban : ouverture exceptionnelle de deux sites dont un classé récemment aux monuments historiques.

place de la résistance Place de la Résistance, 04160 Château-Arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0632141251 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095127829186 Découverte de lieux inédits en covoiturage Départ parking de la Résistance à Château-Arnoux

Découverte de lieux inédits sur la commune de Château-Arnoux Saint-Auban : ouverture exceptionnelle de deux sites dont un classé récemment aux monuments historiques.

©Luigi Corraro