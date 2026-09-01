Patrimoine en liesse Chevalier et Ecuyer Langoiran
samedi 19 septembre 2026 · Langoiran
Informations pratiques
Langoiran
Journées européennes du patrimoine spectacle Chevalier et Ecuyer
Château médiéval de langoiran 14 route du château Langoiran Gironde
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 21:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A partir de 20h le 19 septembre 2026 le château ouvrira ses portes invitant chacun et chacune à découvrir librement le vieux castel Aux grès de votre flânerie les vieilles pierres vous parleront du temps jadis et tout droit surgis d’un moyen âge haut en couleur certains personnages pourraient bien croiser vos pas. A 21h au son de l’oliphant vous serez appelés à investir la cour haute pour assister au spectacle et découvrir non sans humour certaines facettes de la vie d’un castel au moyen âge. .
Château médiéval de langoiran 14 route du château Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 89 87 27 chateaudelangoiran@hotmail.fr
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English : Journées européennes du patrimoine spectacle Chevalier et Ecuyer
L’événement Journées européennes du patrimoine spectacle Chevalier et Ecuyer Langoiran a été mis à jour le 2026-08-20 par OT de l’Entre-deux-Mers
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