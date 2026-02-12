Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles Place Pierre Tousé Écouves
Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles Place Pierre Tousé Écouves samedi 30 mai 2026.
Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles
Place Pierre Tousé Parking église de Forges Écouves Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Après une présentation de l’église partiellement romane de Forges, visite de la ferme des Tourelles où des animations seront proposées. Puis, à la tombée de la nuit, déambulation autour du château des Tourelles illuminé. .
Place Pierre Tousé Parking église de Forges Écouves 61250 Orne Normandie +33 6 88 90 37 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles
L’événement Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles Écouves a été mis à jour le 2026-02-12 par Conseil départemental de l’Orne