Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles Place Pierre Tousé Écouves

Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles

Place Pierre Tousé Parking église de Forges Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Après une présentation de l’église partiellement romane de Forges, visite de la ferme des Tourelles où des animations seront proposées. Puis, à la tombée de la nuit, déambulation autour du château des Tourelles illuminé. .

Place Pierre Tousé Parking église de Forges Écouves 61250 Orne Normandie +33 6 88 90 37 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles

L’événement Patrimoine en lumières à Forges le château des Tourelles Écouves a été mis à jour le 2026-02-12 par Conseil départemental de l’Orne