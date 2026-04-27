Écouves

Trail d’Écouves

Écouves Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 04:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous à Écouves/Radon sur le terrain de la Saint-Jean. Les traditionnelles distances (8 km, 16 km, 35 km et 61 km) auront lieu le samedi 6 juin.

Nouveauté cette année un ultra-trail de 100 km dont le départ sera donné à 4h du matin !

Les randonnées (8 km et 16km) ainsi que le vétathlon (8 km de trail et 16 km de VTT) seront au programme du dimanche 7 juin.

La rando solidaire de 6 km aura elle lieu samedi 6 juin à 16h. Les inscriptions seront reversées au fond de solidarité du trail d’Écouves.

Le kids trail se déroulera le samedi 6 juin à 15h30. .

Écouves 61250 Orne Normandie +33 6 99 41 02 43

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English : Trail d’Écouves

L’événement Trail d’Écouves Écouves a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON