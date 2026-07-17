Patrimoine en péril, les ennemis du livre, Bibliothèque municipale, Nogent-sur-Seine

Informations pratiques

Patrimoine en péril, les ennemis du livre Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Bibliothèque municipale Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », présentée en libre accès dans la vitrine du rez-de-chaussée de la bibliothèque.

À travers une sélection de documents et de panneaux explicatifs, cette exposition met en lumière les principales menaces qui pèsent sur le patrimoine écrit : lumière, humidité, insectes, manipulations… Elle présente également les bonnes pratiques et les gestes essentiels qui permettent de préserver les collections anciennes et d’assurer leur transmission aux générations futures.

Une invitation à découvrir les coulisses de la conservation du patrimoine écrit et les enjeux de sa préservation.

Bibliothèque municipale 3 rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.17.46

Découvrez l’exposition « Patrimoine en péril : les ennemis du livre », présentée dans la vitrine du rez-de-chaussée de la bibliothèque, puis prolongez votre visite par une découverte commentée du fonds…

©Bibliothèque municipale de Nogent-sur-Seine